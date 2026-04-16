Detienen a hombre acusado de agredir a su ex esposa en Monterrey

La afectada, de 42 años, explicó que se encontraba en su lugar de trabajo cuando llegó su ex pareja para pedirle que regresara con él tras haber terminado

Un hombre fue detenido por oficiales de la Policía de Monterrey luego de que presuntamente agrediera físicamente a su ex esposa, tras negarse a retomar la relación sentimental, en calles de la colonia Cerro de la Silla.

La captura de Carlos Humberto M., de 37 años, se registró en el cruce de Ciprés y Claveles, al sur de la ciudad.

De acuerdo con el reporte oficial, los elementos municipales realizaban labores de prevención y vigilancia cuando observaron a una mujer que les solicitaba auxilio mientras sostenía una discusión con un hombre.

Al intervenir, la afectada, de 42 años, explicó que se encontraba en su lugar de trabajo cuando llegó su ex pareja para pedirle que regresara con él, ya que tenían varios meses separados.

Sin embargo, al recibir una negativa, presuntamente el hombre se molestó y comenzó a golpearla. Además, la habría jaloneado hasta tirarla al piso, provocándole diversas lesiones en el cuerpo y el rostro.

La mujer aprovechó el paso de una patrulla para pedir ayuda, por lo que los oficiales procedieron con la detención del señalado.

Paramédicos no reportaron lesiones de gravedad, aunque la afectada recibió atención en el sitio.

El detenido fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey y posteriormente quedó a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica.