Detienen a hombre acusado de abusar de menor que quedó embarazada

Detienen en Salinas Victoria a joven de 20 años por presunta violación equiparada contra una adolescente de 14 años que quedó embarazada.

Un joven de 20 años, identificado como Miguel N, fue detenido por detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), señalado por el delito de violación equiparada en perjuicio de una adolescente de 14 años, quien quedó embarazada tras los presuntos hechos.

La detención se realizó en calles de la colonia Bosques de Castilla, en el municipio de Salinas Victoria, donde los agentes investigadores ejecutaron la orden correspondiente contra el señalado.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, los hechos habrían ocurrido entre septiembre y octubre de 2025, cuando Miguel N tenía 19 años. Durante ese periodo, presuntamente sostuvo actos sexuales reiterados y sin protección con la adolescente, cuya identidad se mantiene reservada por tratarse de una menor de edad.

La ficha oficial señala que, como consecuencia de los hechos denunciados, la víctima quedó embarazada y el embarazo llegó a término.

Tras su detención, el joven fue internado en un Centro de Reinserción Social del estado, donde permanecerá mientras se desarrolla el proceso judicial en su contra.