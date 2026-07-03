Detienen a hombre a bordo de camioneta con reporte de robo

Policías municipales recuperaron una camioneta con reporte de robo momentos después de ser sustraída y detuvieron en flagrancia al presunto responsable.

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Una camioneta que había sido robada fue recuperada por elementos de la Policía de Guadalupe apenas minutos después de su sustracción, en un operativo que culminó con la detención del presunto responsable en calles de la colonia Jardines de San Rafael.

La movilización se registró durante el miércoles 1 de julio, luego de que el Sistema Inteligente de Monitoreo del C4 detectara la circulación de una unidad con reporte de robo, activando de inmediato una alerta para las unidades operativas desplegadas en el municipio.

Tras el seguimiento realizado mediante las plataformas de videovigilancia, los oficiales implementaron un operativo de búsqueda que permitió ubicar una camioneta Nissan NP300 circulando sobre la calle Quintana Roo.

Al interceptar la unidad, los policías lograron detener al conductor antes de que pudiera escapar. El hombre fue identificado como Pedro Damián ‘N’, de 32 años, quien quedó asegurado en el lugar.

Posteriormente, al verificar la información con la Central de Radio, se confirmó que la camioneta contaba con una predenuncia de robo presentada ese mismo día.

El presunto implicado, junto con el vehículo recuperado, fue puesto a disposición del Ministerio Público, autoridad que continuará con las investigaciones correspondientes para determinar su situación jurídica.