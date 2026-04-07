Detienen a haitianos con droga; uno es menor de edad

Las autoridades investigan sobre presuntos actos delictivos en los que habrían participado los detenidos en diferentes sectores de la ciudad

Dos hombres originarios de Haití, entre ellos un menor de edad, fueron capturados por oficiales de la Policía de Monterrey, por la presunta posesión de 25 bolsas con diferentes tipos de droga.

Los presuntos fueron identificados como Jefferson L., de 32 años; y Jackson, de 17.

Ellos fueron detenidos en la calle Justo Corro, entre Edison y Degollado, en la colonia Talleres, a las 09:10 horas.

Elementos de la Policía de Monterrey realizaban labores de vigilancia cuando observaron a ambos hombres que discutían; y cuando les pidieron calmarse, se portaron agresivos e intentaron huir, pero fueron detenidos.

Al realizarles una revisión, se les hallaron 25 bolsas pequeñas, tipo ziploc, que contenían cocaína en polvo y cristal, así que ambos quedaron detenidos.

Las autoridades realizan investigaciones sobre actos delictivos en los que han participado los presuntos en diferentes sectores de la ciudad.

Estas acciones de los oficiales forman parte de la estrategia Escudo, que implementa la actual administración municipal, para brindar mayor seguridad a los ciudadanos y disminuir los delitos.

A los detenidos se les trasladó a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedaron a disposición de las autoridades.