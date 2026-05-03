Detienen a haitiano por amenazar con tanque de gas encendido

Un hombre haitiano de 59 años fue detenido por elementos de la Policía de Monterrey tras presuntamente amenazar a transeúntes mientras manipulaba un tanque de gas encendido, en la colonia Estrella.
Los hechos se registraron en el cruce de Mariano Salas y Dardanelos, donde los oficiales detectaron al individuo, identificado como Buner "N", quien había abierto la válvula de un cilindro de gas butano y lo encendió con un encendedor, generando una llama y riesgo para quienes pasaban por la zona.
De acuerdo con el reporte, el hombre gritaba a las personas en un idioma extranjero mientras sostenía el tanque, por lo que los policías intervinieron para controlar la situación, logrando asegurar el cilindro y evitar un posible incidente mayor.
El detenido fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey y quedó a disposición de las autoridades correspondientes.