Detienen a haitiano por amenazar con tanque de gas encendido

El hombre gritaba a las personas en un idioma extranjero mientras sostenía el tanque, por lo que los policías intervinieron para controlar la situación.

Un hombre haitiano de 59 años fue detenido por elementos de la Policía de Monterrey tras presuntamente amenazar a transeúntes mientras manipulaba un tanque de gas encendido, en la colonia Estrella.

Los hechos se registraron en el cruce de Mariano Salas y Dardanelos, donde los oficiales detectaron al individuo, identificado como Buner "N", quien había abierto la válvula de un cilindro de gas butano y lo encendió con un encendedor, generando una llama y riesgo para quienes pasaban por la zona.

De acuerdo con el reporte, el hombre gritaba a las personas en un idioma extranjero mientras sostenía el tanque, por lo que los policías intervinieron para controlar la situación, logrando asegurar el cilindro y evitar un posible incidente mayor.

El detenido fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey y quedó a disposición de las autoridades correspondientes.