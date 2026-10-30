Detienen a guardia tras robo en arrendadora en San Pedro

Un guardia de seguridad de 29 años fue detenido tras el robo de $5 millones de pesos en las oficinas del edificio Value Arrendadora, en San Pedro

Un guardia de seguridad del edificio Value Arrendadora, en San Pedro, fue detenido tras el robo millonario ocurrido en las oficinas del segundo piso durante la noche del miércoles.

El trabajador, identificado como Mauricio, de 29 años, es inicialmente investigado por el delito de daño en propiedad ajena al ser sorprendido destruyendo las cajas de seguridad de donde se sustrajo el botín.

La Fiscalía indaga también una extorsión telefónica, pues el empleado declaró recibir una llamada de una persona que dijo contactarse por órdenes del administrador de la arrendadora.

Según el guardia, recibió la instrucción de romper la entrada de las oficinas, abrir las cajas fuertes y entregar el contenido a taxistas de aplicación que supuestamente tenían que enviar todo por paquetería.

Entre lo robado, cuyo monto se estimó en $5 millones de pesos, se encuentran monedas de oro y plata, joyería, dinero en efectivo, así como relojes.

El atraco se descubrió cuando el jefe de seguridad del edificio se percató de que el guardia no estaba en su puesto.

Lo encontró momentos más tarde mientras terminaba de destruir otra de las cajas de seguridad, por lo que llamó a la policía.

Como evidencia, se sabe que los vehículos a los que el empleado entregó el botín son un Nissan Versa blanco y un Toyota plateado.

El robo ocurrió aproximadamente a las 20:00 horas en la colonia del Valle, a la altura de la Calzada Mauricio Fernández Garza.