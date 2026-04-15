Detienen a guardia por intento de robo en edificio del Obispado

Oficiales realizaban labores de vigilancia en la zona cuando recibieron el aviso sobre un robo en proceso dentro de un edificio

Un guardia de seguridad fue detenido por elementos de la Policía de Monterrey luego de presuntamente causar daños e intentar sustraer dinero de dos cajas fuertes al interior de unas oficinas ubicadas en la colonia Obispado.

Los hechos fueron reportados alrededor de las 22:00 horas en el cruce de Hidalgo y Emilio Zola, donde fue capturado Teófilo R., de 30 años.

De acuerdo con el reporte preliminar, oficiales realizaban labores de vigilancia en la zona cuando recibieron el aviso sobre un robo en proceso dentro de un edificio.

Al arribar al sitio, los uniformados se entrevistaron con un hombre de 58 años, quien señaló que recibió una llamada de un arquitecto de la empresa donde labora, advirtiéndole que mediante las cámaras de seguridad observaban al vigilante causando daños en las oficinas de Orcotec, localizadas en el cuarto piso.

El denunciante ingresó al inmueble y al observar al presunto decidió salir para solicitar apoyo policiaco. Con autorización del personal, los oficiales entraron al lugar y lograron asegurar al guardia.

Según las primeras indagatorias, el hombre habría quebrado la puerta de cristal de las oficinas utilizando un extintor y posteriormente dañó dos cajas fuertes de acero. Presuntamente manifestó que recibió una llamada telefónica en la que le indicaron, supuestamente por parte de un superior, que buscara dinero para realizar un pago urgente o de lo contrario serían multados con más de un millón de pesos.

Al no localizar efectivo, continuó revisando el sitio hasta ser sorprendido por las autoridades.

El detenido fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey y quedó a disposición del Ministerio Público, que definirá su situación jurídica.