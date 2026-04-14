Detienen a guardia por daños en oficina de Control Vehicular

El detenido mostró conversaciones en su teléfono celular en las que evidencia que era presuntamente extorsionado por una persona que le exigía dinero

Policías de Guadalupe detuvieron a un guardia de seguridad que se encontraba parapetado al interior de las oficinas del Instituto de Control Vehicular, tras ser sorprendido presuntamente causando daños en el área de cajas e intentando acceder a una caja fuerte, en la colonia Misión Santa Cruz.

El detenido, identificado como Teodoro Tadeo, de 36 años, mostró conversaciones en su teléfono celular en las que evidencia que era presuntamente extorsionado por una persona que le exigía dinero y le indicaba ingresar al área de la caja fuerte.

El hombre había sido contratado apenas un día antes por una empresa de seguridad para resguardar un toldo en el exterior del inmueble.

La detención se derivó de la activación de una alarma en el local ubicado en Soriana Santa Cruz, en el cruce de Juárez y Uranio.

Los oficiales arribaron y al ingresar detectaron la puerta de cristal forzada y daños directos en la ventanilla donde se resguarda el efectivo, además de un boquete en una oficina donde estaba la caja fuerte.

El guardia estaba escondido detrás de una pared, a un lado del boquete.

En el sitio los policías aseguraron un bastón tipo PR-24.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público por los delitos de allanamiento de morada y daños en propiedad ajena.