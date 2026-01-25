Detienen a grafiteros tras sorprenderlos vandalizando vivienda

Los oficiales Proxpol aseguraron una lata de pintura en aerosol, presuntamente utilizada para realizar las pintas en el inmueble ubicado en Escobedo

Elementos de Proxpol Escobedo detuvieron a dos hombres que fueron sorprendidos realizando pintas en el exterior de una vivienda, durante un recorrido de vigilancia en la colonia Praderas de San Francisco.

La detención se realizó luego de un reporte ciudadano y de la intervención directa de los oficiales, quienes detectaron a los sujetos cuando presuntamente cometían actos de vandalismo en propiedad privada.

¿Cómo se realizó la detención de los presuntos grafiteros?

De acuerdo con la información proporcionada por la corporación, la intervención ocurrió como parte de los rondines de vigilancia diarios que Proxpol mantiene en distintos sectores del municipio. Durante el patrullaje, los oficiales observaron a los dos individuos realizando pintas en una vivienda, por lo que procedieron a abordarlos.

Vecinos del sector solicitaron la intervención policial, señalando que los daños a viviendas y espacios particulares han sido constantes, situación que motivó la actuación inmediata de los elementos de seguridad.

Aseguran aerosol durante revisión de rutina

Tras una revisión preventiva, los oficiales aseguraron a los presuntos responsables una lata de pintura en aerosol, presuntamente utilizada para realizar las pintas en el inmueble.

Los sujetos fueron informados del motivo de su detención y posteriormente trasladados para quedar a disposición de la autoridad competente, a fin de que se determine su situación legal conforme a lo establecido por la ley.

Operativo SEYO y acciones contra el vandalismo

La corporación informó que este tipo de acciones forman parte del operativo SEYO, el cual se mantiene activo en Escobedo con el objetivo de preservar la seguridad y el orden en las colonias del municipio.

Autoridades municipales señalaron que se continuará con la vigilancia y atención a reportes ciudadanos, particularmente en casos relacionados con daños a bienes materiales y conductas que afecten la convivencia en las comunidades.

Finalmente, se reiteró que en el municipio se aplican medidas conforme a la normativa vigente ante este tipo de conductas, por lo que los casos detectados son canalizados ante las instancias correspondientes para su seguimiento legal.