Detienen a generadores de violencia en el área Metropolitana

Tres hombres relacionados con diversos casos de homicidios, fueron detenidos en dos operativos simultáneos efectuados por elementos de Fuerza Civil y el Grupo de Coordinación Metropolitana en el municipio de Escobedo y Apodaca.
El primer operativo fue al mediodía de el viernes en la colonia Los Vergeles cruce de las calles Valencia y Rioja, cuando se encontraron a una pareja de jóvenes cuya vestimenta y características físicas coincidían con la descripción que tenían los agentes.
Los oficiales interceptaron a Irvin “N”, de 18 años de edad y Fernanda “N”, de 19. También les decomisaron un arma larga abastecida con cinco balas, 36 envoltorios con hierba verde y seca con las características de la marihuana, 50 dosis de una sustancia sólida parecida al cristal, dos básculas digitales y dos celulares.
En el siguiente dispositivo efectuado horas más tarde en la colonia Modena Residencial, en Apodaca; dos hombres adultos y tres mujeres menores de edad, fueron sorprendidos con varias armas y dosis de drogas.
Los hechos se registraron durante un despliegue estratégico en el cruce de las calles Vía Mesina y Vía Roma, donde encontraron a los varones que visiblemente estaban armados.
Los elementos de Seguridad se aproximaron a los individuos, que al notar su presencia intentaron abordar un vehículo Chevrolet Equinox, (que cuenta con reporte de robo y placas colgadas) sin embargo; no pudieron lograrlo.
En el lugar se detuvo a Víctor “N”, de 19 años de edad y Jesús “N”, de 20; la unidad era tripulada por dos adolescentes de 15 años y una de 17. Además se les solicitó autorización para realizar una revisión precautoria a sus pertenencias en las que encontraron:
- 112 bolsas con hierba verde y seca con las características de la marihuana
- 119 dosis de una sustancia sólida parecida al cristal.
- Dos armas cortas abastecidas con un total de 12 cartuchos.
- Un arma larga abastecida con 27 municiones.
- Un cargador de arma larga con 27 balas.
- Tres básculas digitales.
- Cinco teléfonos celulares.
- Un par de placas de circulación.
Los adultos fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica, mientras que las jovenes fueron trasladadas a las instancias correspondientes para analizar sus casos.