Detienen a generadores de violencia en el área Metropolitana

Tres hombres relacionados con diversos casos de homicidios, fueron detenidos en dos operativos simultáneos efectuados por elementos de Fuerza Civil y el Grupo de Coordinación Metropolitana en el municipio de Escobedo y Apodaca.

El primer operativo fue al mediodía de el viernes en la colonia Los Vergeles cruce de las calles Valencia y Rioja, cuando se encontraron a una pareja de jóvenes cuya vestimenta y características físicas coincidían con la descripción que tenían los agentes.

Los oficiales interceptaron a Irvin “N”, de 18 años de edad y Fernanda “N”, de 19. También les decomisaron un arma larga abastecida con cinco balas, 36 envoltorios con hierba verde y seca con las características de la marihuana, 50 dosis de una sustancia sólida parecida al cristal, dos básculas digitales y dos celulares.

En el siguiente dispositivo efectuado horas más tarde en la colonia Modena Residencial, en Apodaca; dos hombres adultos y tres mujeres menores de edad, fueron sorprendidos con varias armas y dosis de drogas.

Los hechos se registraron durante un despliegue estratégico en el cruce de las calles Vía Mesina y Vía Roma, donde encontraron a los varones que visiblemente estaban armados.

Los elementos de Seguridad se aproximaron a los individuos, que al notar su presencia intentaron abordar un vehículo Chevrolet Equinox, (que cuenta con reporte de robo y placas colgadas) sin embargo; no pudieron lograrlo.

En el lugar se detuvo a Víctor “N”, de 19 años de edad y Jesús “N”, de 20; la unidad era tripulada por dos adolescentes de 15 años y una de 17. Además se les solicitó autorización para realizar una revisión precautoria a sus pertenencias en las que encontraron:

112 bolsas con hierba verde y seca con las características de la marihuana

119 dosis de una sustancia sólida parecida al cristal.

Dos armas cortas abastecidas con un total de 12 cartuchos.

Un arma larga abastecida con 27 municiones.

Un cargador de arma larga con 27 balas.

Tres básculas digitales.

Cinco teléfonos celulares.

Un par de placas de circulación.

Los adultos fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica, mientras que las jovenes fueron trasladadas a las instancias correspondientes para analizar sus casos.