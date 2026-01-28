Detienen a generador de violencia en colonia Azteca de Guadalupe

Miguel "N" estaría relacionado con la ejecución de un hombre en diciembre del 2025 en la Colonia Dos Ríos, por lo que fue puesto a disposición de la autoridad

Un hombre presunto generador de violencia fue capturado tras una persecución en el Fraccionamiento Azteca, al ser considerado como relacionado con una ejecución y la privación de la libertad de una persona.

Identificado como Miguel Adrián "N", de 27 años fue detenido en el cruce de Plutarco Elías Calles y Avenida Azteca.

Por medio de trabajos de inteligencia se obtuvieron datos de la presencia de una camioneta Kia Sportage color gris plata, con placas que no correspondían al número de serie.

En medio de un operativo, los policías municipales lograron interceptar la camioneta, donde aseguraron una mochila que contenía:

25 dosis de cristal

29 dosis de marihuana

500 gramos de marihuana

1 báscula digital

Dinero

Miguel Adrián "N" estaría relacionado con la ejecución de un hombre en diciembre del 2025 en la Colonia Dos Ríos.

Además, es investigado por su presunta participación en privación de la libertad de una persona a inicios de este año y otros hechos delictivos.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público.