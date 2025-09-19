Detienen a franelero señalado por robos afuera de la Clínica 17

El hombre fue detenido por policías de Monterrey, en la colonia Benito Juárez, tras encontrarle droga y coincidir con la descripción de uno de los atracadores

Uno de los supuestos franeleros que operaban en los alrededores de la Clínica 17 del IMSS, en la colonia Benito Juárez, fue detenido por la Policía de Monterrey, luego de varios reportes vecinales que los señalaban como unos de los responsables de robos en casas y vehículos en la zona.

El detenido fue identificado como Emilio A., de 53 años de edad, y su captura ocurrió en el cruce de las calles Fortunato Lozano y Héroes de Nacozari.

Según el reporte, vecinos afectados habían entregado videos de sus cámaras de vigilancia donde se observaban a varios franeleros cometiendo los robos, lo que permitió a las autoridades tenerlos identificados.

Por tanto, los oficiales implementaron un recorrido de vigilancia en calles de la colonia, cuando observaron a un hombre realizando necesidades fisiológicas en plena vía pública. Al abordarlo, le encontraron dos bolsas con marihuana y sus características físicas coincidía con la de uno de los franeleros.

En los videos enviados también por los propios vecinos al Reporte Ciudadano de INFO7, Emilio A., aparece con una escoba simulando limpiar los alrededores, la misma que portaba al momento de su detención.

En otra de las imágenes se le observa golpeando una cámara de seguridad para evitar ser grabado, mientras un cómplice escalaba una barda e ingresaba a un domicilio, de donde robó un tanque de gas.

Aunque se le detuvo, las autoridades señalaron que aún no existen denuncias formales ante la Fiscalía del Estado, por lo que es indispensable que las víctimas acudan a interponerlas para que el proceso legal pueda avanzar.

Cabe destacar que, según los mismos vecinos y las grabaciones, Emilio A., no actuaba solo. Al menos otros dos hombres han sido captados en video, uno de ellos portando incluso bata médica, participando en los robos.