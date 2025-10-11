Detienen a falsos pastores acusados de corrupción de menores

El reporte inicial señalaba que un grupo de personas solicitaban dinero de manera agresiva, exigiendo de 500 a 600 pesos que entregaban a sus líderes

Supuestos pastores de una iglesia cristiana fueron detenidos en el municipio de Allende por corrupción de menores al descubrir que los utilizaban para pedir dinero.

De acuerdo al parte de la autoridad señalaron con esto habrían desmantelado una banda acusada de corrupción de menores.

Señalaron además que el reporte inicial señalaba que un grupo de personas solicitaban dinero y lo realizaban de manera agresiva.

Aparentemente varias personas, entre ellos tres menores de edad, procedentes de diversos países a quienes les exigían dinero y una cuota mínima de 500 a 600 pesos que entregaban a sus líderes.

Al detenerlos manifestaron ser pastores de una iglesia cristiana y al confirmar que ninguno de los menores tenían parentesco con los supuestos pastores fueron detenidos.