Detienen a falsos empleados de CFE por intento de extorsión

Dos hombres fueron detenidos por Fuerza Civil tras ser denunciados por intentar extorsionar a habitantes del Barrio Aztlán, al norponiente de Monterrey

Policías de Fuerza Civil detuvieron a dos jóvenes que se hacían pasar por trabajadores de CFE y extorsionaban a los habitantes de la colonia Barrio Aztlán, en el municipio de Monterrey.

Los agentes estatales realizaban un despliegue cuando recibieron el reporte de los habitantes que estaban siendo presionados por ambos sujetos a pagarles un monto de 80 mil pesos o el servicio les sería suspendido.

Ambos sujetos fueron capturados en la calle Ocosingo, identificándolos como Javier “N" y Dilan “N", de 25 años, a quienes se les incautaron:

•Cinco cinco sellos de interior de medidor.

•Siete pernos receptáculos de medidor.

•11 sellos de seguridad de medidor.

•Un bloque de calcomanías con las leyendas “CFE distribución Golfo Norte, CORTE EFECTUADO POR USO ILÍCITO”.

•Dos cascos con la leyenda CFE.

•Una camisola con las leyendas CFE distribución Golfo Norte.

•Un pantalón con las leyendas CFE distribución Golfo Norte.

•Seis bloques de constancias de revisión.

•Un escáner en color negro.

•Dos gafetes de plástico, con la leyenda CFE.

•Un vehículo Chevrolet Silverado, con la leyenda CFE.

Tras estos hechos, ambos jóvenes fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público Federal para determinar su situación.