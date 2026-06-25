Detienen a extranjero por presunta agresión sexual en San Pedro

De acuerdo a la información que se ha generado, el ataque ocurrió durante la madrugada, pero se desconoce de qué nacionalidad es el detenido.

Una presunta agresión sexual en un hotel en San Pedro, es investigada por la Policía Ministerial del Estado.

De acuerdo a las investigaciones los hechos ocurrieron en un hotel ubicado sobre la avenida Lázaro Cárdenas y Real San Agustín.

Trascendió que el presunto responsable es un extranjero de nombre Adams, de 40 años, el cual fue detenido por la policía municipal.

De acuerdo a la información que se ha generado, el ataque ocurrió durante la madrugada, pero se desconoce de qué nacionalidad es el detenido.

Tras los hechos, efectivos de la Policía Ministerial y de la policía de San Pedro llegaron al sitio.

Así como elementos de Servicios Periciales quienes ingresaron al hotel para establecer en qué habitación presuntamente fue la agresión.

Hasta las nueve de la mañana del miércoles no se había dado una información oficial sobre los hechos ocurridos en el hotel.