 Detienen a ex policía como presunto responsable de homicidio

La víctima, identificada como Luis Ángel, de 29 años, convivía con varias personas en el sector cuando surgió una discusión entre dos de los presentes

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León informó sobre la ejecución de una orden de aprehensión en contra de Francisco “N”, de 33 años de edad, por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio calificado.

De acuerdo con la Fiscalía Especializada en Homicidios y Lesiones Graves, detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), adscritos a la Subdirección de Investigación de Homicidios, cumplimentaron la orden judicial este 14 de mayo de 2026 en un Centro de Reinserción Social Estatal, lugar donde el investigado ya se encontraba internado.

Las autoridades señalaron que los hechos ocurrieron durante la madrugada del pasado 23 de abril de 2026, en el cruce de las calles José Martí y Privada Tucán, en la colonia Colibrí, en el municipio de Guadalupe.

Según las investigaciones, la víctima, identificada como Luis Ángel, de 29 años, convivía con varias personas en el sector cuando surgió una discusión entre dos de los presentes.

Posteriormente, uno de ellos decidió retirarse acompañado por el ahora occiso, permaneciendo ambos a bordo de un vehículo durante algunos minutos.

La indagatoria establece que, alrededor de las 03:00 horas, Luis Ángel descendió del automóvil y caminó por la calle José Martí en dirección a la avenida Juárez, momento en el que presuntamente fue interceptado por Francisco “N”, quien habría accionado un arma de fuego en diversas ocasiones en su contra.

La víctima recibió múltiples impactos de bala y quedó tendida sobre la vía pública, mientras que el presunto agresor huyó e ingresó a un domicilio de la misma colonia.