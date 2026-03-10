Detienen a entrenador por presunto acoso y abuso sexual

Tras su detención, el hombre fue internado en un Centro de Reinserción Social estatal, donde quedó a disposición de un Juez de Control

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones detuvieron a Cecilio “N”, de 39 años, acusado de los delitos de acoso sexual y abuso sexual en el municipio de Guadalupe.

Capturan a hombre con orden de aprehensión

La captura se realizó en calles de la colonia San Bernabé, en Monterrey, en cumplimiento de una orden de aprehensión girada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León.

Hechos habrían ocurrido en diciembre de 2024

De acuerdo con las investigaciones, los hechos por los que se le acusa ocurrieron en diciembre de 2024, cuando el ahora detenido se desempeñaba como entrenador de una disciplina deportiva y presuntamente cometió los delitos en contra de una adolescente de 14 años, cuya identidad se mantiene reservada.

Quedó a disposición de un juez

Tras su detención, el hombre fue internado en un Centro de Reinserción Social estatal, donde quedó a disposición de un Juez de Control, quien definirá su situación jurídica.