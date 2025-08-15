Detienen a entrenador por presunto abuso sexual a menor

Un hombre identificado como Daniel 'N', entrenador de natación en Monterrey, fue detenido por presunto abuso sexual a su alumna y menor de edad de 7 años

Un hombre identificado como Daniel “N”, de 47 años, fue detenido por detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones, acusado de abuso sexual y corrupción de menores.

La víctima, una niña de tan solo 7 años, quien era alumna de natación del presunto agresor.

Los hechos se remontan al pasado martes 5 de agosto, cuando al finalizar la clase de natación, Daniel “N” invitó a la menor a su domicilio, ubicado en la colonia Villa Mitras, en el municipio de Monterrey. La niña fue acompañada por dos sobrinos del hombre.

La Fiscalía del General de Justicia del estado informó que la madre de la menor, confiando en el hombre por ser su entrenador, le permitió ir a la casa. Fue en ese lugar donde, presuntamente, se cometió la agresión sexual.

Se desconoce la ubicación exacta de la escuela de natación, únicamente se informó que se encuentra en el municipio de Monterrey.

Ocho días después del suceso, los agentes lograron la detención del sospechoso en la misma colonia, Villa Mitras.

Actualmente, Daniel “N” se encuentra en un Centro de Reinserción Social del estado, a disposición de un juez de control que determinará su situación legal.