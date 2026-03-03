Detienen a 'El Trix' y pareja por robos a tiendas en Guadalupe

Al momento de ser interceptados, los sospechosos transportaban en una mochila y una bolsa 48 dosis de cristal, una dosis de marihuana y dos cajas de cereal.

Una pareja presuntamente relacionada con al menos tres robos a tiendas de autoservicio fue detenida por elementos de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía de Guadalupe.

Los detenidos fueron identificados como Alejandro, de 34 años, alias “El Trix”, y Génesis Alexandra, de 26 años.

¿Dónde se cometieron los robos en Guadalupe?

De acuerdo con las investigaciones, los atracos se cometieron en establecimientos ubicados en las colonias Paseo de Guadalupe, Cerro de la Silla y Dos Ríos, donde presuntamente sustrajeron dinero en efectivo y cigarros.

Las autoridades detallaron que, tras trabajos de inteligencia y el análisis de videos de cámaras de vigilancia, lograron establecer el modus operandi de la pareja.

¿Cuál era el modus operandi de la pareja?

El hombre ingresaba a los negocios a través de los techos, desplazándose por los ductos de ventilación hasta llegar al área de cajas registradoras, donde tomaba el efectivo y mercancía.

En tanto, la mujer permanecía en el exterior vigilando y alertando ante cualquier situación que pudiera poner en riesgo el robo.

Para evitar ser identificado, en algunos casos el presunto responsable cubría su rostro; en una ocasión utilizó una caja de cereal y en otra un pedazo de tela.

¿Qué les aseguraron al momento de la detención?

Al momento de ser interceptados, los sospechosos transportaban en una mochila y una bolsa 48 dosis de cristal, una dosis de marihuana y dos cajas de cereal.

Ambos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.