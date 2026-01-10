Detienen a 'El Taxista' por 4 asaltos en Guadalupe y Juárez

Fue ubicado gracias al monitoreo del C-4, luego de que cámaras inteligentes detectaran las placas del vehículo utilizadas durante los atracos.

En un operativo coordinado por tierra y aire, elementos de la Policía de Guadalupe lograron la captura de un conductor de taxi presuntamente vinculado con al menos cuatro robos con violencia a tiendas de conveniencia cometidos en los últimos 15 días en los municipios de Guadalupe y Juárez.

Identifican al presunto responsable mediante videovigilancia

El detenido fue identificado como Gilberto “N”, de 37 años, conocido con el alias de “El Taxista”, quien fue ubicado gracias al monitoreo del sistema de videovigilancia del C-4, luego de que cámaras inteligentes detectaran las placas del vehículo utilizadas durante los atracos.

Implementan seguimiento terrestre y aéreo con drones

Las autoridades informaron que el taxi fue seguido en tiempo real por distintos puntos de la zona oriente del municipio, mientras drones de la Policía de Guadalupe reforzaban la vigilancia aérea para no perder de vista la unidad.

La persecución se extendió por varias calles hasta concluir en el cruce de las avenidas Israel Cavazos y Camino a las Escobas, en la colonia Dos Ríos, donde los oficiales lograron interceptar el vehículo y confirmaron que las placas coincidían con las reportadas en los asaltos.

Vinculan al detenido con robos bajo el mismo modus operandi

De acuerdo con la Unidad de Análisis de la Policía de Guadalupe, el sospechoso estaría relacionado con cuatro robos registrados desde el 23 de diciembre de 2025, todos bajo el mismo modus operandi: el sujeto arribaba a bordo de un taxi, amagaba a los empleados con un arma blanca y huía en la misma unidad.

Además, videos y fotografías captados por cámaras de seguridad de los establecimientos afectados permitieron identificar al presunto ladrón, cuyas características físicas coinciden con las del detenido.

Aseguran presunta droga y dan vista al Ministerio Público

Durante una inspección precautoria, los oficiales le aseguraron 24 dosis de una sustancia con características similares al cristal, por lo que fue puesto a disposición del Ministerio Público por delitos contra la salud, además de quedar bajo investigación por los robos con violencia.

23 de diciembre de 2025: Colonia Jardines de Santa Clara

Colonia 27 de diciembre de 2025: Colonia Valle de San Andrés

Colonia 31 de diciembre de 2025: Colonia San Rafael

Colonia 6 de enero de 2026: Colonia Viviendas Magdalena, en Juárez

Las autoridades continúan con las indagatorias para determinar si el detenido está relacionado con otros hechos delictivos similares en la zona metropolitana.