Detienen a 'El Kevin' por robos a negocios en Salinas Victoria

Entre los atracos que se le atribuyen se encuentra el ocurrido en una tienda de regalos ubicada sobre la calle Morelos, en la colonia Centro

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un joven identificado como Kevin “N”, alias “El Kevin”, señalado como presunto responsable de una serie de robos con violencia a negocios en distintos sectores del municipio de Salinas Victoria, fue detenido.

Entre los atracos que se le atribuyen se encuentra el ocurrido el pasado 24 de julio en una tienda de regalos ubicada sobre la calle Morelos, en la colonia Centro. El hecho quedó registrado en video por una cámara de seguridad, donde se observa al presunto ladrón discutiendo con la empleada antes de salir corriendo con una bolsa que contenía mercancía y dinero en efectivo.

De acuerdo con las investigaciones, “El Kevin” también es señalado en otros robos cometidos en los últimos días en colonias como Paseo San Isidro y Gobernadores, donde los afectados denunciaron el uso de amenazas y violencia para despojarlos de sus pertenencias.

Al momento de su captura, los oficiales le aseguraron envoltorios con droga, por lo que fue puesto a disposición del Ministerio Público por delitos contra la salud, además de los cargos que resulten por los robos investigados.