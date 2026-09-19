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Detienen a ebrio a caballo tras caos vial en Montemorelos

Por: Alejandro García

17 Septiembre 2026, 18:02

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El sujeto que viajaba a caballo retó a los automovilistas en el centro de Montemorelos antes de quedar a disposición del juez.

Un hombre provocó caos vial en el centro de Montemorelos al pasear en su caballo en completo estado de ebriedad y retando a los conductores.

Los hechos ocurrieron en el centro de la ciudad, por la calle principal Zaragoza del citado municipio.

Luego que la policía recibe el reporte de que un hombre a caballo bloqueaba la circulación de los vehículos e insultaba a los conductores y lo retaban, decidieron ir en su búsqueda.

El hombre a caballo fue detenido y trasladado a las celdas preventivas, quedando a disposición del juez cívico.

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