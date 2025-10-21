Detienen a dos y aseguran más de 300 mil pesos en Anáhuac

Los dos hombres fueron detenidos por elementos de Fuerza Civil all no poder comprobar la procedencia del efectivo ni ofrecer explicación sobre su destino

Elementos de Fuerza Civil realizaron la detención de dos personas, asegurando más de 300 mil pesos en efectivo, presuntamente sin comprobación de procedencia, en el municipio de Anáhuac.

Fue durante un recorrido sobre la autopista Monterrey–Nuevo Laredo, donde los uniformados visualizaron un vehículo orillado con luces intermitentes encendidas y una llanta delantera visiblemente baja.

Al aproximarse con la finalidad de brindar apoyo, los policías observaron en el interior del automóvil diversos paquetes con grandes cantidades de dinero, motivo por el cual abordaron a los tripulantes.

Los individuos se identificaron como José N. de 38 años y Josué N. de 29; se les solicitó la inspección del vehículo y sus pertenencias, donde se aseguraron: 308 mil 600 pesos, un chaleco balístico y la camioneta.

Al no poder comprobar la procedencia del efectivo ni ofrecer explicación sobre su destino, los probables responsables de hechos ilícitos y lo incautado, fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal.