Detienen a dos tras persecución en Apodaca; investigan robos

Elementos de la Policía de Apodaca detuvieron a dos hombres tras una persecución y podrían estar relacionados con varios robos.

Los ahora detenidos circulaban a exceso de velocidad a bordo de un vehículo de la marca VW Vento modelo 2015 en color negro sin placas de circulación.

Tras protagonizar una persecución con las autoridades en el Fraccionamiento Nueva Las Puentes abandonaron el vehículo en la calle Jazmín, cerca del cruce con la avenida Primavera. Después se introdujeron en algunas casas de la colonia y luego huyeron por la calle Geranio, donde fueron detenidos.

Los detenidos fueron identificados como Edgar Eduardo N. de 41 años de edad, y Daniel Yovani, de 30 años de edad.

Los detenidos podrían estar relacionados con un robo ocurrido entre la noche del sábado 1 de noviembre y la madrugada del domingo 2, en una pastelería ubicada en la colonia Nueva Las Puentes, también con el robo de una caja fuerte en el municipio de Escobedo.

Edgar Eduardo "N"y Daniel Yovani "N" fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien resolverá su situación jurídica.