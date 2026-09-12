Detienen a dos tras persecución a balazos en Montemorelos

Testigos señalaron que los sospechosos realizaron disparos al aire antes de ser retenidos frente a la rotonda del tiempo.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

En una persecución y supuestos disparos de arma de fuego en una avenida principal de Montemorelos, la policía detiene a dos hombres para investigación.

La movilización policíaca se registró en la calle avenida Capitán Alonso de León en su cruce con camino a las Adjuntas, frente a la rotonda del tiempo.

La policía seguía una camioneta Explorer con placas de circulación del Estado de Nuevo León en la que viajaban los dos hombres.

Según testigo, señalaron que para persuadir la persecución, según accionaron armas de fuego al aire.

Varias unidades con elementos policiacos lograron retener a los dos hombres para posteriormente trasladarlos a la Secretaría de Seguridad Pública.

Los detenidos quedaron a disposición del juez cívico para los procedimientos correspondientes; será la propia autoridad quien dio a conocer el motivo del arresto de las dos personas después de la fuerte persecución policiaca.