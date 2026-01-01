Detienen a dos tras ataque armado a vivienda en Santa Catarina

De acuerdo con una fuente policial, los presuntos responsables viajaban a bordo de una camioneta cuando realizaron el ataque contra el inmueble

Dos jóvenes fueron detenidos luego de presuntamente atacar a balazos una vivienda relacionada con el narcomenudeo, en la colonia Los Portales, en el municipio de Santa Catarina.

Los hechos se registraron sobre la calle La Herradura, en su cruce con la calle Cortijo.

De acuerdo con una fuente policial, los presuntos responsables viajaban a bordo de una camioneta cuando realizaron el ataque contra el inmueble.

Aunque la vivienda se encontraba deshabitada, los jóvenes permanecieron en el lugar.

Tras el reporte a las autoridades y la implementación de un operativo, elementos de la Policía de Santa Catarina lograron su detención, siendo trasladados a las instalaciones municipales para quedar a disposición del Ministerio Público.

Asimismo, fue asegurada un arma de fuego, así como la camioneta en la que se desplazaban.

Posteriormente, arribaron agentes ministeriales y personal de Servicios Periciales para el levantamiento de indicios, localizando más de siete casquillos percutidos.

También se observaron daños en la vivienda y en un vehículo que se encontraba en el sitio.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer el móvil del ataque.