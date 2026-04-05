Detienen a dos sujetos que planeaban robar en la colonia Anáhuac

Fueron sorprendidos merodeando en actitud sospechosa por los domicilios de la colonia Anáhuac, a bordo de un auto con herramientas para forzar entradas.

La Policía de San Nicolás detuvo a dos sujetos por resistencia a particulares, luego de ser sorprendidos merodeando en actitud sospechosa por los domicilios de la colonia Anáhuac, a bordo de un auto con herramientas para forzar entradas.

La detención ocurrió en las calles Ramón de Campoamor y Leopoldo Lugones, donde fueron capturados Edgar Joel J. de 32 años y Deann H. de 23 años, a quienes se les encontró una barra metálica y un pulidor en el auto Chevrolet tipo Malibú de color negro en que se transportaban.

Así mismo se informó que uno de ellos cuenta con antecedentes por intentar robar un domicilio que se encontraba asegurado bajo investigación por la fiscalía general en la colonia Chapultepec.

Ante la sospecha fueron puestos a disposición de las autoridades investigadoras.