Detienen a dos sujetos por secuestro y homicidio de un joven

El pasado 18 de abril, ambos privaron de la libertad a su víctima, de apenas 19 años, luego de golearlo, le quitaron la vida en el municipio de Juárez

Detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones ejecutaron una orden de aprehensión contra Brayan "N", de 25 años de edad, y Luis "N", de 28 años, presuntos implicados en los delitos de secuestro agravado, lesiones y homicidio en contra de un joven de 19 años, de nombre Jesús.

Los sujetos ya estaban presos en un Centro de Reinserción Social estatal, a disposición de un juez de control y de juicio oral.

El pasado 18 de abril, ambos privaron de la libertad a su víctima, en una vivienda de la colonia Tierra Propia, en Guadalupe, donde lo tenían amarrado; y después, en un auto, lo trasladaron a un domicilio de la colonia Jardines de la Silla, en el municipio de Juárez, causándole lesiones y finalmente le habrían dado muerte.

El cuerpo de la víctima fue hallado con un impacto de proyectil de arma de fuego en el cráneo.