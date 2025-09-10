Detienen a dos sujetos por secuestro y homicidio de un joven

Detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones ejecutaron una orden de aprehensión contra Brayan "N", de 25 años de edad, y Luis "N", de 28 años, presuntos implicados en los delitos de secuestro agravado, lesiones y homicidio en contra de un joven de 19 años, de nombre Jesús.
Los sujetos ya estaban presos en un Centro de Reinserción Social estatal, a disposición de un juez de control y de juicio oral.
El pasado 18 de abril, ambos privaron de la libertad a su víctima, en una vivienda de la colonia Tierra Propia, en Guadalupe, donde lo tenían amarrado; y después, en un auto, lo trasladaron a un domicilio de la colonia Jardines de la Silla, en el municipio de Juárez, causándole lesiones y finalmente le habrían dado muerte.
El cuerpo de la víctima fue hallado con un impacto de proyectil de arma de fuego en el cráneo.