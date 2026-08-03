Detienen a dos sospechosos por matar a policía de Juárez

Dos hombres fueron detenidos como presuntos responsables del asesinato a balazos de un policía municipal de Juárez ocurrido el 13 de julio

Por el asesinato a balazos de un policía municipal de Juárez, dos hombres fueron detenidos al ser los principales sospechoso del crimen.

De acuerdo con la indagatoria, el oficial se encontraba fuera de turno estacionado en su vehículo esperando a una persona frente a un domicilio de la colonia Los Valles.

Los ahora detenidos habrían llegado en un automóvil que dejaron a metros de donde estaba el elemento.

Se acercaron a él caminando, portando armas de fuego, y dispararon el múltiples ocasiones contra la víctima.

Tras el atentando se retiraron corriendo hasta el vehículo en el que llegaron y lo abordaron para huir.

El policía, identificado como Edgar de 33 años, murió en el sitio antes del arribo de las corporaciones de emergencia.

Fue el pasado 13 de julio que ocurrió el asesinato.

Como parte de las indagatorias de la Fiscalía se dio con la localización los presuntos criminales.

Uno de ellos, Jorge “N” de 50 años, fue detenido en calles de la colonia Mitras Centro, en Monterrey.

En tanto, a su cómplice Andrés “N” de 49, se le notificó la orden de aprehensión mientras se encontraba en un centro de reinserción social.

El órgano autónomo no detalló los motivos del arresto inicial de este último sospechoso.