Detienen a dos sospechosos de ataque a policías de Fuerza Civil

Durante el despliegue de el operativo de búsqueda se registró un enfrentamiento en las inmediaciones del cerro del Topo Chico

Elementos de Fuerza Civil desplegaron un operativo para dar con los responsables del ataque a compañeros de la corporación en donde un elemento resultó herido.

El despliegue de Fuerza Civil en conjunto con agentes de la Policía Ministerial se registra en la colonia Croc.

De acuerdo con las autoridades, se realizó la detención de dos sospechosos de este ataque y posteriormente se registró un enfrentamiento con detonaciones por arma de fuego.

Elementos se encuentran rastreando a otros posibles involucrados en las faldas e inmediaciones del cerro del Topo Chico, también se encuentra sobrevolando el helicóptero de Fuerza Civil.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron alrededor de las 02:00 horas, cuando los uniformados realizaban un recorrido de vigilancia y se toparon con hombres armados a bordo de un vehículo en el cruce de las calles Hermanos Serdán y Derecho de Huelga.

Al percatarse de la presencia policiaca, los sospechosos abrieron fuego contra los elementos, lo que desató una prolongada balacera que, según vecinos del sector, se extendió por más de 20 minutos y provocó pánico entre los residentes. Algunos habitantes relataron que incluso se registró una persecución por varias calles de la zona.