Detienen a dos presuntos responsables de homicidio en Monterrey

Los detenidos fueron identificados como Victorino “N”, de 51 años, y Ileana “N”, de 30, quienes enfrentan cargos por homicidio calificado

Los elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones cumplimentaron órdenes de aprehensión contra dos personas señaladas por su presunta participación en un homicidio ocurrido en abril de este año en Monterrey.

Los detenidos fueron identificados como Victorino “N”, de 51 años, y Ileana “N”, de 30, quienes enfrentan cargos por homicidio calificado. La captura de ambos se realizó en distintos puntos del área metropolitana: el hombre fue ubicado en la colonia Loma Linda, mientras que la mujer fue detenida en la colonia Privadas de Camino Real, en General Escobedo.

De acuerdo con la información oficial, los hechos ocurrieron el 6 de abril de 2025. La investigación señala que la víctima, Alfonso, de 21 años, fue atacada cuando se encontraba al exterior de un domicilio en la colonia La Alianza, luego de que presuntamente los ahora detenidos lo habrían provocado para salir del inmueble.

Una vez en la vía pública, dos sujetos a bordo de una motocicleta se acercaron y dispararon en múltiples ocasiones contra Alfonso, quien murió en el lugar. Tras el ataque, la pareja detenida habría revisado el cuerpo antes de retirarse.

Los imputados fueron ingresados a centros de reinserción social correspondientes y quedaron a disposición de un Juez de Control y Juicio Oral Penal para continuar con el proceso legal.