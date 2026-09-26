Detienen a dos presuntos 'montachoques' en la colonia Azteca

Los detenidos son señalados como probables integrantes de un grupo dedicado a provocar incidentes viales para posteriormente amenazar y extorsionar a víctimas

Policías de Guadalupe detuvieron a dos hombres que son investigados por su probable relación con extorsiones y amenazas mediante el esquema conocido como “montachoques”.

Los dos fueron interceptados, cuando circulaban en un vehículo sobre la calle Acolhua, en la colonia Azteca.

Al realizar una inspección, los oficiales localizaron en el interior del vehículo 18 dosis de marihuana.

Los detenidos fueron identificados como Rodrigo, de 37 años, y Salvador, de 36, ambos son señalados como probables integrantes de un grupo dedicado a provocar incidentes viales para posteriormente amenazar y extorsionar a las víctimas.

Las indagatorias apuntan a que este grupo habría operado principalmente en San Nicolás, Escobedo y Guadalupe, por lo que las investigaciones continuarán para establecer su probable participación en otros casos.

Los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público, por delitos contra la salud.