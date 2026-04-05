Detienen a dos presuntos integrantes de una célula delictiva

Los dos sujetos viajaban en un automóvil BMW X5 en las calles de Lomas de América y carretera Antiguo Camino a San Roque.

A bordo de un automóvil BMW, dos presuntos integrantes de una célula delictiva fueron capturados mediante un fuerte operativo.

El despliegue de efectivos de Fuerza Civil se realizó en calles de la colonia Lomas de la Silla.

El operativo llevado durante la noche del martes dejó como resultado la detención de Jesús, de 28 años y Carlos, de 47.

Ambos eran buscados como objetivos por su participación en varios hechos violentos.

Los dos sujetos viajaban en un automóvil BMW X5 en las calles de Lomas de América y carretera Antiguo Camino a San Roque.

Al ser capturados, la policía les encontró en su poder dos cargadores para arma larga, dosis de marihuana y cocaína, además de dinero en efectivo.

Los inculpados fueron puestos a disposición del Ministerio Público.