Detienen a dos presuntos integrantes de 'Los Gengis' en Guadalupe

Los detenidos están presuntamente relacionados con esta banda, señalada por las autoridades por su posible participación en delitos de alto impacto

Dos presuntos integrantes del grupo delictivo conocido como “Los Gengis” fueron detenidos por policías de Guadalupe, quienes les aseguraron 120 dosis de droga, además de dos básculas grameras y un automóvil.

Los detenidos fueron identificados como Irving Tadeo, de 25 años, alias “Paquito”, y Erick Mauricio, de 22 años, apodado “Santos”.

Su captura ocurrió sobre la avenida La Zanja, en su cruce con Ruiz Cortines, en la colonia Villas de San Miguel, luego de que los oficiales detectaran un Dodge Attitude azul que circulaba a exceso de velocidad.

Durante la revisión, los uniformados localizaron 80 dosis de marihuana y 40 de cristal. Con estas detenciones, suman tres las personas aseguradas por su presunta relación con esta banda, señalada por las autoridades por su posible participación en delitos de alto impacto.

Las investigaciones también buscan determinar si los detenidos están relacionados con el homicidio de un motociclista en Multiplaza Linda Vista y el incendio de tres vehículos en la colonia Villa de San Miguel, ambos hechos reportados el pasado 24 de septiembre.

Los dos hombres quedaron a disposición del Ministerio Público por delitos contra la salud, mientras continúan las indagatorias para establecer su posible participación en otros hechos delictivos.