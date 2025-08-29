Detienen a dos presuntos integrantes de grupo delictivo

Agentes de Fuerza Civil arrestaron en Vallecillo a dos hombres señalados como presuntos responsables de generar violencia y pertenecer a un grupo delictivo

Elementos de Fuerza Civil detuvieron a dos presuntos generadores de violencia pertenecientes a un grupo delictivo durante un operativo realizado en el municipio de Vallecillo.

La captura ocurrió sobre la carretera Vallecillo-San Carlos, en el cruce con la autopista Monterrey-Nuevo Laredo, donde los agentes desplegaron acciones estratégicas tras detectar a los sospechosos, quienes viajaban en una camioneta Chevrolet Captiva sin placas, y uno de los tripulantes estaba armado con un fusil.

Al notar la presencia policial, los hombres abandonaron el vehículo y trataron de huir, sin embargo, fueron alcanzados y sometidos por los elementos estatales.

En el lugar se aseguraron tres armas largas abastecidas con 14 balas, seis chalecos balísticos (cuatro con placas) y 19 cargadores.

Los detenidos fueron identificados como José “N” de 24 años y Jesús “N” de 18, quienes ya eran buscados por las autoridades debido a sus presuntas actividades delictivas.

Ambos quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, que definirá su situación jurídica.