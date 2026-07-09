Detienen a dos presuntos implicados en ataque armado en Guadalupe

La captura se realizó la tarde del martes en la colonia Dos Ríos XII Sector, luego de un trabajo de inteligencia e investigación

Dos hombres fueron detenidos por elementos de Fuerza Civil al ser señalados como presuntos participantes en un ataque armado registrado el mes pasado en el municipio de Guadalupe, durante un operativo coordinado con autoridades federales.

La captura se realizó la tarde del martes en la colonia Dos Ríos XII Sector, luego de un trabajo de inteligencia e investigación que permitió ubicar a los sospechosos en ese sector de la ciudad.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, previamente se llevaron a cabo labores de análisis y georreferenciación para identificar los movimientos de los presuntos responsables, quienes eran buscados por su posible relación con un hecho violento ocurrido semanas atrás.

Fue al recorrer los cruces de Río Papaloapan y la avenida Israel Cavazos cuando los agentes observaron a dos hombres reunidos en una palapa, cuyas características físicas coincidían con las obtenidas durante la investigación.

Tras implementar maniobras tácticas y emitir comandos verbales, los oficiales lograron interceptarlos sin que se reportaran personas lesionadas durante la intervención.

Los detenidos fueron identificados como Sergio “N”, de 24 años, y Jaime “N”, de 27.

Durante la revisión de sus pertenencias, los policías aseguraron un arma larga, dos armas cortas, cuatro cargadores abastecidos para arma larga, nueve cargadores abastecidos para arma corta, dos teléfonos celulares y dinero en efectivo.

De manera preliminar, las autoridades presumen que ambos habrían participado en un ataque armado registrado el mes pasado en Guadalupe, hecho que dejó como saldo una persona lesionada, por lo que las investigaciones continúan para establecer su posible responsabilidad.

Los dos hombres, junto con las armas, los cargadores y el resto de los indicios asegurados, fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, autoridad que continuará con las indagatorias y determinará su situación jurídica.