Detienen a dos presuntos homicidas tras persecución en Apodaca

Al menos dos patrullas les dieron seguimiento durante kilómetros, solicitándoles que detuvieran la marcha en reiteradas ocasiones

Tras una persecución a lo largo de varios kilómetros, fueron detenidos los dos presuntos criminales que habrían asesinado a un hombre el miércoles en la colonia Portal del Valle, en Apodaca.

Su descripción física y los datos del vehículo en el que viajaban, proporcionados por testigos, fueron clave para ubicarlos.

Los localizan en un terreno baldío

Con la información, elementos de la Policía municipal los localizaron en las inmediaciones de un terreno baldío, ya en calles de la colonia Privada Cantera.

La presencia policial hizo que los hombres pusieran en marcha su vehículo con la intención de darse a la fuga a exceso de velocidad.

Al menos dos patrullas les dieron seguimiento durante kilómetros, solicitándoles que detuvieran la marcha en reiteradas ocasiones.

Policías impactan una unidad para detenerlos

Ante la negativa, las autoridades impactaron una unidad estratégicamente para cortarles el paso, logrando la detención.

Los sospechosos, identificados como Orlando Israel de 23 años y Aldo Adalberto de 24, llevaban entre sus posesiones un arma de fuego.

El crimen que se les investiga es de un hombre llamado Mauricio, quien murió tras un impacto de bala en la cabeza y otro en el tórax.

Trascendió que la víctima tenía un mes de haber salido de un centro de reinserción social.