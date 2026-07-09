Detienen a dos presuntos generadores violencia en Zuazua

Fuerza Civil aseguró en operativo cuatro cargadores abastecidos, más de cien envoltorios con droga y dos dispositivos de comunicación tipo radiofrecuencia

Dos hombres señalados como presuntos generadores de violencia fueron detenidos por elementos de Fuerza Civil durante un operativo de inteligencia realizado la mañana del martes en el municipio de Zuazua, donde además les aseguraron cargadores abastecidos, decenas de dosis de droga y equipos de radiocomunicación.

La captura ocurrió en calles del fraccionamiento Real de Palmas, como parte de las labores estratégicas que la corporación estatal mantiene para detectar y desarticular actividades delictivas en la zona periférica de Nuevo León.

De acuerdo con el informe oficial, los agentes realizaban recorridos de investigación cuando, al llegar al cruce de las calles San Pablo y Ex Hacienda San Pedro, observaron dos vehículos, un Nissan Tsuru y un Nissan Versa, estacionados de manera que obstruían la circulación, ambos con las puertas del conductor abiertas.

Junto a uno de los automóviles se encontraban dos hombres recargados sobre el cofre del Tsuru, situación que llamó la atención de los oficiales, quienes se aproximaron para entrevistarlos.

Al notar una actitud considerada inusual por parte de los sospechosos, los policías estatales realizaron una inspección preventiva. Durante la revisión identificaron a Christopher "N", de 26 años, y Julián "N", de 30 años.

Como resultado de la inspección, Fuerza Civil aseguró cuatro cargadores abastecidos, más de cien envoltorios con presunta droga y dos dispositivos de comunicación tipo radiofrecuencia, equipo que presuntamente era utilizado para mantenerse comunicados y alertar sobre movimientos policiales.

Tras el hallazgo, ambos hombres fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público Federal, autoridad que continuará con las investigaciones para determinar su situación jurídica y establecer si los ahora detenidos tienen relación con otros hechos delictivos registrados en la zona.

Las autoridades mantienen operativos de vigilancia en distintos municipios metropolitanos y periféricos con el objetivo de debilitar a grupos delictivos y reforzar la seguridad en el estado.