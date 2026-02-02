Detienen a dos presuntos distribuidores de droga en Monterrey

Esto tras una persecución que culminó tras dos accidentes viales: el primero contra un taxi y posteriormente se registró un segundo impacto en Lumbrera y Bica

Elementos de Fuerza Civil detuvieron a dos personas presuntamente dedicadas a la venta de droga, luego de una persecución y choques registrados en la colonia San Bernabé XII Sector, al norte de Monterrey.

¿Cuándo y cómo inició el operativo?

Los hechos ocurrieron durante la mañana del sábado 1 de febrero de 2026, cuando agentes estatales implementaban un dispositivo estratégico para la localización de personas que ofrecían sustancias ilícitas en la zona.

Persecución y accidentes viales

Durante el operativo, los oficiales detectaron un vehículo Mazda 2 color rojo que circulaba por la calle Lumbrera y que coincidía con las características reportadas. Al marcarle el alto, el conductor aceleró la marcha, iniciándose una persecución.

La huida culminó tras dos accidentes viales: el primero ocurrió al colisionar contra un taxi en el cruce de Drosera y Farolillo; posteriormente se registró un segundo impacto en Lumbrera y Bica, donde los ocupantes fueron interceptados.

Identidad de los detenidos

Los detenidos se identificaron como Juan “N”, de 23 años, y Carla “N”, de 36 años de edad.

Drogas aseguradas durante la revisión

Tras una revisión, las autoridades aseguraron 150 bolsas con hierba verde y seca con características de la marihuana, 36 dosis de una sustancia sólida granulada similar al cristal, así como 120 bolsas con una sustancia sólida blanca con características de la cocaína en piedra.

Ambos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien será el encargado de determinar su situación jurídica conforme a la ley.