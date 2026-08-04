Detienen a dos presuntos asaltantes de tiendas de conveniencia

Las cámaras detectaron una motocicleta que ya se encontraba boletinada por su probable participación en diversos asaltos

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Dos hombres que presuntamente estarían relacionados con robos con violencia a tiendas de conveniencia fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Guadalupe, luego de un operativo derivado del sistema de videovigilancia del C4.

De acuerdo con la autoridad, las cámaras detectaron una motocicleta que ya se encontraba boletinada por su probable participación en diversos asaltos a establecimientos comerciales. Las placas de la unidad habían sido registradas previamente por cámaras de seguridad de los negocios afectados.

Uno de los robos que se investiga ocurrió el pasado 26 de julio en una tienda de la colonia Valle Hermoso, donde uno de los presuntos responsables habría amagado con un arma de fuego a un empleado para despojarlo de dinero en efectivo.

Tras la alerta emitida por el C4, policías implementaron un operativo que permitió localizar la motocicleta en el cruce de la avenida Eloy Cavazos y Cerro del Peñón, en la colonia El Peñón.

En el lugar fueron detenidos Edin Edgardo, de 34 años, y Édgar Aarón, de 18, a quienes durante una inspección preventiva les aseguraron 15 dosis de marihuana y una motocicleta Italika DT150.

Los dos hombres fueron puestos a disposición del Ministerio Público por delitos contra la salud, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para determinar su probable participación en los robos con violencia a tiendas de conveniencia.