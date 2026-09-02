Detienen a dos por supuestos fraudes por $100 millones de pesos

En un operativo conjunto con las autoridades de Jalisco, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León detuvo a Manuel "N" y Ricardo "N"; buscados desde 2022

Luego de un operativo realizado en conjunto entre las Fiscalías de Nuevo León y Jalisco, se reportó la detención de Manuel "N" y Ricardo "N", investigados por una serie de supuestos fraudes, cuyo monto ascendería a los $100 millones de pesos.

Como parte de la carpeta de investigación 2742/2022, la FGJNL aseguró varios inmuebles vinculados a la investigación, pues en diciembre de 2022, Manuel "N" fue denunciado y vinculado a proceso por un supuesto fraude que ascendería a los $12 millones de pesos.

Según las autoridades, este monto sería correspondiente a un anticipo para instalar vidrio a la empresa Unifin Financiera, empresa promotora de este litigio.

Además de esta, los ahora detenidos estarían relacionados con más denuncias, aunque por el momento su presunta participación o relación sigue siendo investigada.

Autoridades informaron que compartirán oportunamente los nuevos datos sobre el caso, ya sean más imputaciones, bienes asegurados o un cambio en la situación jurídica de los señalados.