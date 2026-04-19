Detienen a dos por someter a guardia en parque industrial

De acuerdo con el testimonio de la víctima, los hombres que lo agredieron son empleados en una construcción del mismo lugar.

Dos hombres fueron detenidos por su presunta participación en el delito de privación ilegal de la libertad, luego de agredir y mantener sometido a un guardia de seguridad dentro de una empresa en un parque industrial de Monterrey.

Los hechos ocurrieron en la avenida Productividad, en la colonia Parque Industrial Prologis Finsa, donde un trabajador que llegó al sitio encontró al guardia amarrado con un mecate en la parte trasera de la instalación, además de presentar huellas visibles de violencia.

De acuerdo con el testimonio de la víctima, los identificó como empleados de la construcción que laboraban en el mismo lugar.

¿Qué lesiones presentó la víctima?

Paramédicos de Cruz Verde brindaron atención al afectado, quien presentaba diversos golpes y una probable fractura de costillas. Posteriormente, fue trasladado a un hospital para una valoración médica más detallada.

¿Quiénes fueron detenidos por estos hechos?

En el sitio, elementos de la corporación lograron la detención de Luis Enrique, de 32 años, y Ezequiel, de 47 años, a quienes se les aseguró un mecate presuntamente utilizado para someter a la víctima.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, autoridad que dará seguimiento a las investigaciones correspondientes para determinar su situación jurídica.