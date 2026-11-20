La víctima, un trabajador de 25 años, declaró que dos sujetos ingresaron al local bajo el pretexto de solicitar información sobre los productos

Dos hombres señalados por su presunta participación en un robo con violencia en un comercio fueron detenidos en distintos puntos por elementos de la Policía de Monterrey, luego de que presuntamente lesionaran con un arma blanca a un empleado durante el atraco.

De acuerdo con el reporte oficial, el robo ocurrió en el establecimiento ubicado en el cruce de Venustiano Carranza y Padre Mier.

La víctima, un trabajador de 25 años, declaró que dos sujetos ingresaron al local bajo el pretexto de solicitar información sobre los productos; sin embargo, uno de ellos sacó un cuchillo mientras el otro lo sujetaba. Al intentar defenderse de la agresión, el empleado sufrió una herida en un dedo de la mano izquierda.

Tras el ataque, los sospechosos intentaron huir del lugar, pero la víctima salió a pedir auxilio y dos ciudadanos que transitaban por la zona lograron retener a uno de los implicados. Alrededor de las 16:50 horas, oficiales municipales aseguraron en el sitio a Eduardo "N", de 29 años.

Más tarde, cerca de las 20:00 horas, policías de Monterrey ubicaron y detuvieron al segundo presunto participante en el cruce de Venustiano Carranza y Xicoténcatl, en la colonia 10 de Marzo.

El sospechoso fue identificado como Francisco "N", de 22 años, quien coincidía con las características físicas del otro involucrado en el asalto.

Durante la inspección realizada a Francisco "N", los uniformados le aseguraron:

15 envoltorios con una sustancia sólida con características similares a la droga conocida como cristal.

2 mil pesos en efectivo , repartidos en cuatro billetes de 500 pesos, presuntamente parte del botín.

Un teléfono celular y otro equipo telefónico en color blanco.

Un reloj con la leyenda Titanium.

Encargados del negocio informaron que el monto total sustraído durante el robo asciende presuntamente a 80 mil pesos en efectivo.

Ambos detenidos fueron trasladados a las instalaciones de la Policía de Monterrey y puestos a disposición del Ministerio Público, donde se integrará la carpeta de investigación correspondiente para determinar su situación legal.

Las autoridades señalaron que estas detenciones forman parte de la estrategia Escudo, implementada en la ciudad para combatir y reducir la incidencia delictiva.