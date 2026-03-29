Detienen a dos por robo en negocio del centro de Monterrey

Tras su captura, ambos hombres fueron trasladados a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedaron a disposición de la autoridad correspondiente

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Dos hombres fueron detenidos por elementos de la Policía de Monterrey luego de ser sorprendidos presuntamente sustrayendo mercancía de un negocio en el primer cuadro de la ciudad, gracias al monitoreo de las cámaras de videovigilancia del C4.

Captados en cámaras durante el robo

Los hechos se registraron durante la madrugada, alrededor de las 05:40 horas, en el cruce de las calles Colón e Ignacio L. Vallarta, en el Centro de Monterrey.

De acuerdo con el reporte oficial, personal del sistema de monitoreo detectó a dos individuos que aparentemente extraían diversos artículos de un establecimiento ubicado en Reforma e Ignacio L. Vallarta, por lo que se alertó de inmediato a los elementos en campo.

Intentaron huir tras llegada de policías

Al arribar al sitio, los oficiales observaron la cortina metálica del negocio completamente abierta, lo que confirmaba la posible comisión del delito.

Al notar la presencia de las patrullas, los sospechosos intentaron escapar, sin embargo, fueron interceptados a una calle del lugar, donde se logró su detención.

Aseguran mercancía sustraída

Los detenidos fueron identificados como Luis Ángel N., de 43 años, y Miguel Ángel F., de 39 años.

En su poder llevaban un carrito metálico en el que transportaban 98 piezas de baleros con rueda y frenos metálicos, además de dos cajas con mercancía, artículos que no pudieron acreditar como de su propiedad.

El material asegurado pertenece a un negocio del giro de refacciones, identificado como “Baleros Mundo”.

Quedan a disposición del Ministerio Público

Tras su captura, ambos hombres fueron trasladados a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedaron a disposición de la autoridad correspondiente para determinar su situación jurídica.

Las autoridades señalaron que esta detención forma parte de las acciones implementadas dentro del operativo “Escudo”, estrategia municipal enfocada en reforzar la seguridad y reducir la incidencia delictiva en la ciudad.