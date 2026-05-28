Detienen a dos por robo de tractocamión en Apodaca

El robo se reportó cerca de la medianoche del lunes, en el estacionamiento de un supermercado, en la colonia Antigua Santa Rosa.

Dos hombres fueron detenidos por elementos de la policía de Apodaca, luego de presuntamente ser sorprendidos intentando robar un tractocamión tras amenazar de muerte a su operador.

Los detenidos fueron identificados como Erick Jonathan, de 34 años de edad, y Sergio Gerardo, de 40, quienes enfrentan cargos por la presunta comisión del delito de robo en grado de tentativa.

El incidente ocurrió cerca de la medianoche del lunes, en el estacionamiento de un supermercado ubicado en el cruce del bulevar Jesús Dionisio González y la avenida de la Concordia, en la colonia Antigua Santa Rosa.

La víctima relató a las autoridades, mientras se encontraba dentro del tractocamión, dos sujetos abordaron la unidad, lo golpearon y lo amenazaron de muerte, por lo que descendió del vehículo para pedir auxilio.

Tras el reporte al 911, patrullas de la Guardia de Proximidad de Apodaca arribaron en cuestión de minutos, ya que realizaban rondines de prevención y vigilancia en la zona.

Al notar la presencia policial, uno de los presuntos responsables intentó huir, arrojando un inhibidor de señal para bloquear el sistema GPS, y se ocultó entre la maleza de un terreno baldío, donde fue capturado.

El segundo sujeto fue detenido dentro del tractocamión.

Ambos, junto con la unidad y el inhibidor, quedaron a disposición del Agente del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.