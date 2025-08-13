Detienen a dos por robo de chatarra en empresa de Guadalupe

El trabajador señaló que había visto a dos personas saltar la barda trasera del negocio y entrar a las instalaciones para llevarse material

Dos hombres fueron detenidos por elementos de la Policía de Guadalupe luego de ingresar sin autorización a una empresa en la colonia Industria Las Américas y sustraer varios kilos de metal.

El hecho ocurrió en el cruce de las avenidas Ruiz Cortines y Miguel Alemán, donde los oficiales realizaban labores de vigilancia preventiva cuando fueron alertados por un guardia de seguridad de la empresa Aceros API.

El trabajador señaló que había visto a dos personas saltar la barda trasera del negocio y entrar a las instalaciones para llevarse material, el cual ocultaron en una bolsa blanca.

Con esta información, los agentes municipales desplegaron un operativo y cercaron el perímetro, logrando interceptar a los sospechosos antes de que abandonaran el lugar.

Los detenidos fueron identificados como Ernesto, de 36 años, y Jordan Alexander, de 22, quienes presuntamente intentaban sustraer alrededor de siete kilogramos de chatarra.

Tanto los dos hombres como el material recuperado fueron puestos a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.