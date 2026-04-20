Detienen a dos por robo de cable en Monterrey

Los sospechosos fueron sorprendidos sustrayendo cableado en la colonia Cumbres y quedaron a disposición del Ministerio Público

Elementos de la Policía de Monterrey detuvieron a dos hombres acusados de presuntamente robar cableado de un registro público en la colonia Cumbres 1er Sector.

Los detenidos fueron identificados como Ignacio M., de 66 años, originario de San Luis Potosí, y Jorge Alberto L., de 49 años, procedente de Tamaulipas.

La captura ocurrió alrededor de las 05:55 horas en el cruce de las calles Pedro Infante y Hacienda el Charro, cuando los oficiales realizaban un recorrido de vigilancia.

En el sitio, los uniformados observaron a dos hombres presuntamente sustrayendo cableado.

Uno se encontraba dentro del registro cortando el cable de una empresa telefónica, mientras el otro lo recibía desde el exterior.

Al ser interceptados, los sospechosos no pudieron justificar su presencia en el lugar.

Aseguran herramienta y material

Durante la inspección, los policías encontraron en posesión de los detenidos 11 metros de cable telefónico, un cuchillo sin mango y una segueta metálica utilizada para realizar el corte.

Ambos fueron detenidos en el lugar y trasladados a las instalaciones de la corporación.

Los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación legal.