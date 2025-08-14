Detienen a dos por robar maletín a persona que estaba dormida

Elementos de la Policía de Monterrey realizaban un recorrido de prevención y vigilancia durante la madrugada, de personas que duermen en la vía pública

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Dos hombres que utilizaban un taxi para buscar personas dormidas en la vía pública y presuntamente robarles sus pertenencias, fueron detenidos por oficiales de la Policía de Monterrey, en el centro de la ciudad.

Los hechos se registraron a las 03:20 horas en Reforma y Villagrán, donde fueron capturados Jesús Simón N., de 55 años de edad, quien manejaba el auto de alquiler y su acompañante Daniel Armando O., de 42 años de edad.

Elementos de la Policía de Monterrey realizaban un recorrido de prevención y vigilancia durante la madrugada, de personas que duermen en la vía pública.

A través del C4 les reportan sobre dos masculinos que viajaban en un taxi Nissan Versa, color amarillo con blanco, con placas A-474-MKM, mismos que estaban robando a una persona dormida sobre la banqueta, captándolos a través del sistema de monitoreo de las cámaras de video vigilancia.

De inmediato los uniformados municipales se aproximaron al sitio, observando a los presuntos, quienes intentaron escapar en el taxi, pero al ser capturados, dijeron que sólo trataban de despertar a la persona.

Sin embargo, se acercó al sitio otro ciudadano, quien aseguró le habían robado su maletín con ropa, por lo que al inspeccionar el automóvil, los policías lo encontraron al interior.

Estas acciones forman parte de la estrategia Escudo que implementa la actual administración municipal, con el objetivo de brindar una mayor seguridad y disminuir los delitos.

Los detenidos fueron trasladados a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedaron a disposición del Ministerio Público.