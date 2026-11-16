Durante una inspección preventiva localizaron entre sus pertenencias dos bolsas de plástico transparente a cada uno, con hierba seca

Dos hombres identificados como Moisés “N” de 51 años y Jordan “N” de 35, fueron detenidos por su probable participación en delitos contra la salud, luego de que elementos de la Policía de San Pedro les localizaran cuatro envoltorios con hierba seca con características similares a la marihuana, en la colonia Valle Oriente.

Policías detectan discusión en la avenida Lázaro Cárdenas

Los hechos ocurrieron sobre la avenida Lázaro Cárdenas, en un cruce cercano a la calle María Izquierdo, donde los oficiales detectaron a los dos hombres mientras discutían en la vía pública.

Al aproximarse para verificar la situación, los elementos fueron recibidos de manera agresiva por ambos individuos, quienes presuntamente hicieron caso omiso a las indicaciones policiales.

Localizan cuatro bolsas durante inspección preventiva

Ante esto, los oficiales les informaron que serían detenidos por alterar el orden público; sin embargo, durante una inspección preventiva localizaron entre sus pertenencias dos bolsas de plástico transparente a cada uno, con hierba seca con características similares a la marihuana.

Ambos quedaron a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica.