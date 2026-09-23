Detienen a dos por presunto robo de 90 mil pesos en Paseo La Fe

Dos jóvenes fueron detenidos por su presunta participación en un robo de 90 mil pesos ocurrido en el estacionamiento de Paseo La Fe, en San Nicolás.

Dos jóvenes fueron detenidos mediante una orden de aprehensión por su presunta participación en el robo de dinero, un teléfono celular de alta gama y diversos objetos personales, con un valor aproximado de 90 mil pesos, ocurrido en el estacionamiento de una plaza comercial en San Nicolás de los Garza.

De acuerdo con información de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, los detenidos fueron identificados como Edson “N”, de 19 años, y Jesús “N”, de 18, quienes son investigados por el delito de robo.

Los hechos que se les atribuyen ocurrieron el 15 de septiembre de 2026, en el estacionamiento de la plaza comercial Paseo La Fe, ubicada sobre la avenida Miguel Alemán, en San Nicolás de los Garza.

Según la investigación de la Fiscalía Regional Norte, ambos jóvenes habrían arribado al estacionamiento a bordo de un vehículo y descendieron hasta el sótano, donde presuntamente comenzaron a recorrer el lugar hasta localizar una camioneta tipo pickup.

La autoridad señala que los ahora detenidos habrían violentado el vehículo para ingresar a su interior y apoderarse de un teléfono celular de alta gama, dinero en efectivo y diversos objetos personales, cuyo valor conjunto habría sido estimado en aproximadamente 90 mil pesos.

Tras presuntamente cometer el robo, los dos jóvenes habrían regresado al vehículo en el que llegaron para posteriormente retirarse del lugar con rumbo desconocido.

Como resultado de las investigaciones realizadas por el Ministerio Público y detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones, con apoyo de oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública de San Nicolás de los Garza, se obtuvo una orden de aprehensión en contra de ambos sospechosos.

La orden fue cumplimentada el 21 de septiembre, cuando Edson “N” y Jesús “N” fueron ubicados y detenidos en la vía pública, en calles de la colonia Lagrange, en San Nicolás de los Garza.

Posteriormente, ambos fueron internados en un Centro de Reinserción Social Estatal, donde quedaron a disposición de un Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado de Nuevo León, quien determinará su situación jurídica dentro del proceso correspondiente.